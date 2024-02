Há 7 anos em Orlando, Nivea Stelmann revela se pretende voltar à TV

A atriz Nivea Stelmann, de 49 anos, famosa por interpretar em novelas da TV Globo, decidiu há sete anos sair do Brasil para realizar o sonho americano. Diante do desafio de fazer uma vida fora do país, ela afirmou que sente saudades da terra natal e respondeu se voltaria ou não a gravar folhetins, para a Caras

“Tenho muita vontade [de voltar para a televisão]. Morro de saudade e, agora, que sou americana não tem problema nenhum ir para o Brasil, fazer uma novela e voltar para cá. Tudo é possível, mas fico na minha. Não corro atrás. Se um dia pintar, vou. Se não vou levando minha vida aqui com a minha família, fazendo meu trabalho nas redes sociais e investindo nas empresas que montamos aqui”, disse a artista que sente saudade dos amigos e família.

Apesar dessa saudade, ela se sente realiza onde está com o esposo e os dois filhos Miguel, de 19 anos e Bruna, 9. Ela optou por mudar de país, pois queria viver em um lugar mais desenvolvido e com segurança.

Uma forma de estar sempre em contato com outros brasileiros é o seu trabalho nas redes, onde tem cerca de 1,3 milhões de seguidores no Instagram.