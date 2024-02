Juh Vellegas curte o Carnaval em Recife e mostra o famoso Galo Gigante que comanda a festa; VÍDEO

A influenciadora acreana Juh Vellegas desembarcou em Recife para curtir o Carnaval de 2024. Em duas redes sociais, a acreana tem compartilhado a experiência de participar de um dos maiores carnavais do Brasil.

Com uma energia única, Vellegas está curtindo a viagem ao lado do irmão, o empresário Rodrigo Vellegas, e amigos íntimos.

Em fotos e vídeos, a acreana mostrou um pouco da tradição do Carnaval do Recife e da escultura do Galo Gigante que comanda a festa há 29 anos no centro da cidade.

O que é o Galo Gigante de Recife?

Símbolo do Carnaval do Recife, o Galo Gigante comanda a festa da capital pernambucana desde 1995 e, no ano seguinte, passou a ser montado na Ponte Duarte Coelho, no Centro da cidade, onde a alegoria é colocada até hoje. Com o tema “Galo Gigante da paz”, a escultura de 2024, que tem 28 metros de altura e oito toneladas.

Em quase 30 anos, os temas, as cores, o peso e o tamanho da estrutura se transformaram, tornando-se uma tradição da cidade. Confeccionada pela prefeitura, a alegoria foi criada em homenagem ao Galo da Madrugada, o famoso bloco fundado em 1978, que desfila de sua sede, no bairro de São José, e passa pela área da Ponte Duarte Coelho no Sábado de Zé Pereira.

Veja fotos e vídeo: