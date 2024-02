A 2ª Vara Cível de Brasília negou o pedido de liminar feito pelo Partido dos Trabalhadores (PT) para apagar publicações nas quais o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) disse que o mandante da morte da vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco é um petista.

Nikolas chamou de petista o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) Domingos Brazão, que teria sido apontado em delação de Ronnie Lessa como o mandante do assassinato da vereadora.

“Quem mandou matar a Marielle? é finalmente respondido [sic]. Que a justiça seja feita contra o mandante petista, Domingos Brazão”, publicou o deputado no X, antigo Twitter, em 23 de janeiro de 2024.

“Ronnie Lessa, acusado de matar Marielle Franco, delata Domingos Brazão como um dos mandates do atentado a ex-vereadora. E foi aprovado pra ir pro TCE do Rio com votos do PT na Alerj”, escreveu Nikolas em uma publicação. No post, colocou a foto na qual o conselheiro aparece com o adesivo da ex-presidente da República Dilma Rousseff (PT) colado na camiseta, durante a eleição de 2014.