Levantamento revela que 86% dos foliões de Rio Branco estão solteiros

O Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre (Fundap) revelou nesta segunda-feira (12) que 86% dos foliões estão solteiros em Rio Branco. A pesquisa foi realizada com 500 pessoas entre 8 e 14 de janeiro.

Dados do estudo revelam que cerca de 73 mil pessoas devem participar do carnaval, o que equivale a pouco mais de 30% da população entre 15 e 59 anos. Além disso, mais de 67% dos foliões têm o ensino médio completo. Outro dado interessante é em relação a maioria da população que se identifica como branca ou parda, sendo 85,14% para as mulheres e 80,82% para os homens.

A pesquisa conta ainda quais são os dias escolhidos pelos foliões para farrear, com a maioria dando preferência para os três primeiros dias de festividade, sendo sexta, sábado e domingo, dias 9, 10 e 11, respectivamente. O valor gasto em média é de R$ 134,74 enquanto a renda mensal média do público é de R$ 2.740,12 para homens e R$ 2.598,30 para mulheres.

Cerca de 14 mil também estão dispostos a participar de eventos pagos, desembolsando, em média, R$ 65 para ingressar nestes espaços.

Com informações do Acre News