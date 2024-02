Lutadora de MMA profissional, Bárbara Jade é a convidada do Dericast; assista o episódio

“A vida às vezes te leva para lugares inimagináveis, eu que desde criança sonhava em ser veterinária, pensava ‘eu amo animais’, mas nada como as voltas que o mundo propicia para nós meros mortais”, diz Bárbara Jade.

“O Dericast da semana foi incrível. Conheça a história dessa menina mulher, lutadora e guerreira, Bárbara Jade. Ela é adrenalina pura, insatisfeita sempre”, diz Alderian Campos, apresentador do Dericast.

Alderian Campos e Bárbara Jade bateram um papo bem de amigos mesmo, amigos que nunca se viram mais que já se conheciam da quebrada da vida. “A vida é um verdadeiro picadeiro de um grande circo. O circo da vida ele é incrível, e cheios de encontros e desencontro e o episódio do Dericast foi adrenalina pura, paixão é tudo na vida”, disse Alderian.

Os diálogos do Dericast proporcionam lições e aprendizados que ultrapassam as fronteiras do simples bate-papo. Marque na sua agenda agora toda terça, a partir das 19h, ao vivo no YouTube.

Ajude-nos a espalhar essa mensagem! Compartilhe e inscreva-se no nosso canal. O programa com a Bárbara Jade foi incrível! Acompanhe: