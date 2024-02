Luto: morre Hermínio Pessoa, ex-jogador acreano e irmão do craque de futebol Dadão

Irmão do lendário Dadão, o maior jogador de futebol da história do Acre, o também ex-jogador Hermínio Pessoa da Silva morreu na segunda-feira (19), em Vitória (ES), aos 71 anos. Seu irmão Dadão morreu em Brasília, em 2O18.

Hermínio, que também fez sucesso como jogador no Acre, incluindo o futebol de salão, morreu de câncer no pulmão, após um longo período internado em Vitória, onde vivia há muitos anos com a família.

Assim como o irmão Dadão, Hermínio jogou e foi campeão pelos principais times do futebol acreano. Suas atividades de atleta foram encerradas ainda nos anos de 1970, no auge de sua forma física, quando ele passou em concurso e passou a trabalhar no Banco do Brasil. Dizia que não tinha mais tempo para treinar e abandonou o futebol.