MP registra 100 ocorrências de crianças e adolescentes em situação de risco no domingo de Carnaval

De bebês no meio da multidão à menores de idade ingerindo bebida alcoólica, 100 ocorrências de crianças e adolescentes em situação de risco foram registradas pelo Ministério Público do Acre em Rio Branco, nas festas de Carnaval. Os dados se referem apenas à noite do último domingo (11), somando ocorrências da festa da prefeitura (Praça da Revolução) e do Estado (Gameleira).

O Procurador de Justiça do MP, Carlos Maia informou que, infelizmente, estes casos são frequentes durante festas de Carnaval. A maior parte dos registros envolve crianças e bebês em situações de risco, meio à multidão ou próximas à caixas de som, por exemplo.

“Nesses casos, se existe uma confusão ou briga alí, todo mundo sai correndo. Vão passar por cima do carrinho de bebê, podendo machucar a criança. Então, em situações como essas, o Ministério Público fica muito atento e nós temos também a parceria dos agentes de proteção da infância e da juventude que estão em campo e a gente está trabalhando em conjunto”, explica o procurador.

Tais ocorrências são registradas pelas equipes do MP que se dividem entre os dois carnavais realizados na cidade, durante todas as noites de festa. Durante as abordagens, em casos de irregularidade, as equipes pedem que os pais retirem os filhos dos locais. “Nós estamos sendo bem recepcionados, eles estão entendendo. Acabam tirando a criança sem maiores problemas. Não é bom pra ninguém, né? Afinal de contas, o Carnaval é para pessoas se divertirem. É um Carnaval de paz e que todos devem se divertir!”, reforça Carlos Maia.

O procurador destaca que o horário de permanência de menores de até 12 anos de idade nas ruas é até 22h, e explica como a Portaria da Infância e Juventude está mais flexível neste ano. “Se a criança tiver em situação de risco ela tem que ser retirada do local. Agora se ela tiver numa situação em que esteja protegida, em que os pais não estejam bebendo,por exemplo, aí é tranquilo. As pessoas têm que compreender como é, qual é o espírito da portaria”, explica.

Assista a transmissão da quarta noite do Carnaval 2024: