Musa do Sem Limites, Karol Bombom é eleita Rainha do Carnaval pela segunda vez e fatura R$ 4 mil

Aos 23 anos, Karol Bombom foi escolhida pela segunda vez como Rainha do Carnaval de Rio Branco. Ela foi coroada nesta sexta-feira (9), pelo prefeito Tião Bocalom e pela vice-prefeita Marfisa Galvão.

Ela já foi Rainha da bateria do bloco carnavalesco Sambasse, Rainha do Carnaval 2022 de Rio Branco, Miss Pop Cacheado 2019 e Miss Beleza Negra 2017. Atualmente, a musa é instrutora de dança.

A bicampeã do Carnaval destacou que nos últimos dias vinha recebendo críticas por conta do concurso e finalizou com um discurso forte.

“Eu e as outras candidatas recebemos bastante discurso de ódio, muito julgamento. Só queria dizer que para estar aqui, não precisa de estereótipos, não tem cor, corpo, não tem cabelo. Todas nós estamos aqui por amor. E é só isso que importa”, disse.

Em segundo lugar, ficou Luísa Souza. O pódio terminou com Andressa Pinck, que ficou em terceiro lugar. Neste sábado, os jurados escolhem a Rainha Trans e a Rainha Gay do Carnaval 2024.