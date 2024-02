O que é wagyu? Conheça o corte bovino mais caro e macio do mundo

Além da genética, os cuidados com o gado também influenciam na qualidade da carne: a dieta do animal é rica em amido e o pasto é silencioso para não estressar os animais. Antigamente, o boi japonês tinha um tratamento especial no Japão: ele recebia massagem e bebia cerveja para estimular o apetite. No entanto, essas “regalias” não existem mais em fazendas ou criadouros do país.