Papa Francisco e Milei selam a paz no Vaticano

Depois de uma conversa amena entre os dois, participaram do encontro a secretária geral da Presidência argentina, Karina Milei, irmã do presidente, a chanceler Diana Mondino, o ministro do Interior Guillermo Francos, a ministra do Capital Humano Sandra Pettovello, o Secretário de Culto e o novo embaixador da Argentina em Israel, o rabino marroquino Axel Wahnish, amigo e consultor espiritual do chefe de Estado argentino.