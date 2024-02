Pela quinta vez consecutiva, Júnior de Mônaco é eleito Rei Momo do Carnaval de Rio Branco

Júnior de Mônaco é o nome do Rei Momo de Rio Branco que ganhou o título pela quinta vez, na noite desta sexta-feira (9), no Carnaval do Acre 2024. Com 1,80m de altura e pesando 154 quilos, o acreano ganhou um troféu, o prêmio de R$ 4 mil além da chave da cidade.

Ao todo, foram quatro candidatos: William Silva (2° lugar – prêmio de R$2.500), Chocotona (3° lugar – prêmio de R$1.500) e Gabu.

Vitorioso e generoso, o pentacampeão se solidarizou com um dos candidatos em seu primeiro discurso após a coroação. ” Willian também merecia. Merecia muito e merece! Então, William, quero dizer pra você que essa chave também é sua. E se você quiser reinar comigo está convidado, viu?”, afirmou Júnior.

Os candidatos foram avaliados por cinco jurados, dentre eles Meyre Manaus. O concurso, realizado em um palco instalado na Av.Getúlio Vargas, abriu a programação do Carnaval da Prefeitura, na Praça da Revolução, no centro da capital.

Além do Rei Momo, a Rainha do Carnaval 2024 também foi coroada nesta noite. A escolha das realezas continua neste sábado,10, com a das Rainha Gay e Trans, além da programação musical (confira no final desta matéria). A atração marcou o início da festa que tem programação até terça-feira,13, das 18h às 3h da manhã.

A cobertura completa do carnaval de Rio Branco (2024) é realizada pelo ContilNet, em parceria com a Sans Filmes e a TV Rio Branco, que transmite ao vivo as celebrações nos dois carnavais públicos. A transmissão será pela página do ContilNet no Youtube e pela TV Rio Branco, no canal 8.1, sob o comando dos apresentadores Everton Damasceno, Douglas Richer e Ludmilla Cavalcante.

Confira a programação do Carnaval da Prefeitura de Rio Branco para sábado:

Dia 10/02 (sábado) – 18h

Escolha das realezas (rainha gay e trans)

Neto Barcelar

Álamo Kário

Wanderley Andrade

Eduardo Casseb

Carlinhos Bahia

DJ El Mascarado

3h – encerramento