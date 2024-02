Por conta de baixa procura, Acre decide ampliar vacinação contra dengue para nova faixa-etária

A vacinação contra a dengue teve público-alvo ampliado nesta segunda-feira (26). É o que anunciou o governo do Acre, por meio da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre). A partir desta segunda-feira, o público agora será de crianças de 10 anos a adolescentes de 14 anos, 11 meses e 29 dias nos municípios do Baixo Acre.

A faixa etária foi identificada como a mais susceptível a hospitalizações decorrentes da doença, dentro do grupo de 6 a 16 anos. Segundo o governo, a logística de distribuição das vacinas já está em curso com o trabalho das equipes do Programa Nacional de Imunizações no Acre (PNI/AC).

A coordenadora do PNI/AC, Renata Quiles, resumiu a estratégia: “Dado o número baixo de doses aplicadas até o momento e o grande estoque ainda existente nos municípios do Baixo Acre, estamos abrindo a vacinação para os adolescentes de 10 a 14 anos na regional do Baixo Acre. Se a procura continuar baixa, enquanto houver estoque, iremos sinalizar para o Ministério da Saúde formalizar uma solicitação de extensão da vacinação para as outras regionais de saúde do estado. Convocamos aos pais para que vacinem seus filhos e evitaremos, assim, casos graves da doença”, disse ao site Agência de Notícias do Acre.