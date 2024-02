Resident Evil, FIFA e mais jogos de Xbox com até 78% de desconto na Amazon

Para os amantes de futebol, o FIFA 23 também está em promoção, sendo o título mais completo do esporte e incluindo tanto as ligas masculinas quanto as femininas; o produto está disponível de R$ 379 por R$ 229, com 39% de desconto. A seguir, confira a lista completa de jogos de Xbox com desconto na Amazon. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de fevereiro de 2024.

Halo Infinite e outros jogos de Xbox One e Xbox Series S/X estão em oferta na Amazon — Foto: Divulgação/343

Halo Infinite tem preço reduzido de R$ 179 para R$ 45, com 75% de desconto na Amazon — Foto: Reprodução/Microsoft

Halo Infinite é o item mais barato desta lista. O jogo é compatível com o Xbox One e o Xbox Series S/X, dando continuidade à saga de Master Chief em sua batalha para salvar a galáxia de diversas ameaças. Além do modo história, os jogadores também podem aproveitar o multiplayer online, que traz diversos modos competitivos para estender o tempo de jogo. Esta edição ainda acompanha um baralho temático de brinde.

Na Amazon, o produto se encontra avaliado com 4,7 de 5 estrelas e está com preço reduzido de R$ 179 para R$ 45, com 75% de desconto. Os usuários elogiam o custo-benefício e a qualidade do baralho, mas criticam o mundo aberto do jogo e as mudanças feitas em relação ao título anterior, alegando que não caíram bem com a franquia.