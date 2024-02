Rio Acre atinge 17 metros e se aproxima da segunda maior cota histórica

Na medição do Rio Acre das 15h desta quinta-feira (29), o manancial atingiu a cota dos 17 metros, em Rio Branco.

Mais cedo, ao meio dia, o rio havia atingido 16,92 metros. Portanto em apenas três horas, o rio subiu 8 cm.

De acordo com a Defesa Civil, o número de pessoas afetadas pela alagação já ultrapassa mais de 100 mil em todo o Acre. Dentro desse quantitativo estão as pessoas desabrigadas, desalojadas e aquelas que, mesmo com a chegada das águas, não saíram de suas casas.

Na enchente deste ano, dezenas de bairros foram atingidos, entre eles, Ayrton Senna, Palheiral, 6 de Agosto, Cadeia Velha, Cidade Nova e Taquari. As famílias desabrigadas estão sendo acomodadas no Parque de Exposições, onde estão recebendo todo o suporte da prefeitura de Rio Branco.

Agora, o rio está a 72 centímetros de atingir a cota recorde de 2023, quando o rio chegou a marca de 17,72 metros. Além disso, na capital, o rio está a pouco menos de 1 metro e meio da maior enchente da história do Acre, de 18,40 metros, ocorrida em 2015.