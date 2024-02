Rio Acre se aproxima dos 16 metros e nível segue subindo na capital; veja medição

Na medição das 18h deste domingo (25), o Rio Acre marcou 15,72 m. Em relação à medição feita às 15h, quando o manancial chegou a 15,66, houve um aumento de 6 cm. Em comparação com às medições anteriores, o Rio vem subindo de forma lenta. Porém, o manancial já se aproxima dos 16 metros, como previsto pela Defesa Civil.

O número de famílias desalojadas e levadas a abrigos é de mais de 160, segundo informou o coordenador da Defesa Civil, tenente-coronel Cláudio Falcão. “Já ultrapassamos o número de 30 famílias abrigadas no Parque de Exposições. Lembrando que fora do parque nós temos mais 130 famílias, totalizando um pouco mais de 160 famílias já nos abrigos”, destacou.

Ainda de acordo com o coordenador da Defesa Civil, em razão do aumento no nível do rio, o número de famílias desalojadas deve continuar crescendo. “A cada momento esse número deve aumentar, haja vista que o rio está aumentando seu nível e também atingindo novos bairros”, alertou.