Rio Acre segue baixando na capital acreana e fica abaixo dos 7 metros neste sábado; veja a medição

Após apresentar uma subida repentina na última semana, ultrapassando os 8,60 metros, o nível do Rio Acre voltou a baixar na capital acreana, mesmo em meio as chuvas que tem atingido diariamente a cidade.

Na medição feita às 6 horas deste sábado (10), o afluente marcou 6,95 metros, tendo uma redução de 1,35 metros com relação à medição da última terça-feira (6).

Como já era previsto pela Defesa Civil Municipal, apesar de ter registrado oscilação no nível de suas águas, o afluente não teve elevações significativas em Rio Branco, ao contrário de alguns rios no interior do estado, que chegaram a ultrapassar a cota de alerta, como o Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, que no meio da semana chegou a 12,56 metros, ficando muito próximo da cota de transbordamento, que é de 13 metros.

Previsão para o feriado

O meteorologista Davi Friale, do portal O Tempo Aqui, emitiu um alerta para o feriadão de Carnaval, que se encerra na próxima no dia 14 de fevereiro com a Quarta-Feira de Cinzas. Segundo as informações, uma série de chuvas intensas pode trazer sérios transtornos à população entre segunda-feira (12) e a quarta-feira (14).

PREVISÃO COMPLETA: Previsão do tempo alerta para tempo instável no feriadão de Carnaval; confira

De acordo com o boletim, as áreas do Acre e regiões vizinhas estão sob forte influência de condições atmosféricas propícias para a ocorrência dessas chuvas intensas. Durante esses dias, o tempo será extremamente instável, caracterizado por uma cobertura densa de nuvens, temperaturas amenas e chuvas a qualquer momento, com uma alta probabilidade de temporais.