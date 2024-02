Rio Amônia transborda e atinge dezenas de indígenas no interior do Acre; assista o vídeo

Os Ashaninka, moradores da Terra Indígena Kampa, localizada em Marechal Thaumaturgo estão sofrendo as consequências da cheia do Rio Amônia. Com o transbordamento do rio, dezenas de famílias estão desalojadas.

A situação na Aldeia Apiwtxa tem sido mostrada na página no Instagram da comunidade. Os próprios moradores estão realizando o resgate das famílias que tiveram suas casas atingidas pelas águas do afluente.

Além das casas, os roçados também foram totalmente destruídos pelas águas, causando um prejuízo gigantesco à aldeia, que sua produção própria como fonte de alimento para as famílias que vivem no local.

Ao todo, 38 famílias ficaram desalojadas e precisaram ser resgatadas e levadas ao centro da aldeia. O socorro está sendo realizado pelos próprios indígenas e lideranças.