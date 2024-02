Segunda noite de Carnaval tem show do Wanderley Andrade e escolha das Rainhas Gay e Trans; confira

O clima de Carnaval está no ar e neste sábado (10) acontece a segunda noite de folia. Em Rio Branco, as opções são diversas, mas os dois maiores carnavais são promovidos pelo Governo do Acre, o Carnaval da Família, no Calçadão da Gameleira, e o Carnaval da Prefeitura, o Rio Branco Folia, na Praça da Revolução.

O ContilNet, Sans Filmes e TV Rio Branco transmitem os dois carnavais ao vivo pelo Canal do YouTube do ContilNet e pela TV Rio Branco, no canal 8.1. Neste sábado acontece a escolha da Rainha Trans e Rainha Gay, além do show do cantor paraense Wanderley Andrade, na Praça da Revolução. Na Gameleira, acontece a apresentação do Bloco Sambase e Bloco Unidos do Fuxico, além das atrações musicais.

Confira a programação:

Carnaval na Gameleira

17h – Bloco Sambase

18h – Orquestra Som dos Clarins

19h – Bloco Unidos do Fuxico

Intervalos – DJ El Mascarado

21h – Paulo Herverton e Banda

23h – Banda Levada do Ghetto

Carnaval na Praça da Revolução

18h – Escolha das Realezas: Rainha Trans e Rainha Gay

18h – DJ Neto Barcelar

20h – Álamo Kário

22h – DJ Black

22h15 – Wanderley Andrade

00h – Eduardo Casseb

01h – Carlinhos Bahia

03h – Encerramento