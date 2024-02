Trio usado em ato pró-Bolsonaro é o mesmo da Parada Gay; veículo é patrocinado por Malafaia

O ato de manifestação do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro na Avenida Paulista conta com dois trios elétricos, patrocinados pelo pastor Silas Malafaia da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, como sinal de apoio ao ex-presidente.

Esses trios são as estruturas principais para os discursos de Bolsonaro e outras figuras políticas durante o evento. Segundo a organização, Bolsonaro discursará três vezes, seguido pelos discursos dos apoiadores.

De acordo com a organização, o acesso ao trio elétrico é restrito e conta com a participação de 75 pessoas escolhidas pelo próprio Jair Messias Bolsonaro, que está acompanhado de apoiadores e da esposa Michelle Bolsonaro que fez uma oração no início do ato.

Um dos trios elétricos alugados por Silas Malafaia foi o mesmo utilizado na Parada Gay da capital. O mesmo se confirma a partir do perfil do instagram do trio elétrico(@trioeletricodemolidor) que divulga os eventos em que o trio está presente.