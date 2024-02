Vanessa Lopes recebe carinho das amigas após quadro psicótico agudo

Vanessa Lopes apareceu em fotografias no Instagram da mãe, Lica Lopes, nesta quarta-feira (21/2). A influenciadora, que revelou ter passado por um quadro psicótico agudo após desistir do BBB 24, estava cercada de amigas, aproveitando a tarde.

Nas fotos, a tiktoker se diverte com a família na piscina. Além disso, ela também apareceu com uma máscara de argila no rosto ao lado de duas amigas. O pai da ex-BBB, Alisson Ramalho, voltou a falar sobre a recuperação da filha e destacou que ela está sendo acompanhada.

“Adaptando a nossa rotina junto com os cuidados da Vanessa. Boa parte do tratamento é descansar a mente. E pra isso você precisa dormir. Então ela dome o tempo que for necessário”, legendou. Mãe de Vanessa Lopes agradece carinho após entrevista: “Muito amor”

Vanessa Lopes revela diagnóstico de quadro psicótico

Vanessa Lopes, de 22 anos, falou pela primeira vez publicamente após desistir do BBB 24 para cuidar de sua saúde. Em trecho de reportagem que foi ao ar no Fantástico do último domingo (18/2), a influencer aparece serena e revela detalhes do tratamento iniciado desde que deixou o reality.

“Segundo meu psiquiatra, eu tive um quadro psicótico agudo, que é como se a minha mente rompesse com a realidade”, afirmou a criadora de conteúdo.