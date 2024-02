Vendendo tiaras feitas todas a mão, acreano bomba com vendas no Carnaval 2024

O Carnaval 2024 é uma possibilidade de aquecer a economia e aumentar as vendas de pequenos empreendedores. Em uma barraca na Praça da Revolução, o cabeleireiro Kelvyson Chaves achou no Carnaval uma chance de vender suas tiaras artesanais, 100% feitas a mão.

“Eu já fazia e vendia no meu salão. Já tinha vindo no carnaval do ano passado e esse ano eu voltei porque as expectativas para esse ano estão maiores “, disse.

Para fazer uma criação com essa, o artesão demora quase uma hora. Ele utiliza pedraria, paetês, plumas, EVAs e muito glitter, como pede o Carnaval.