Verme cabeça-de-martelo chega ao Brasil e deixa biólogos preocupados

O biólogo Henrique Abrahão reforçou o alerta em relação à presença do verme de martelo em terras brasileiras. Esse animal é originário do sudeste da Ásia, mas está se espalhando pelo mundo, chegando ao Brasil. É uma ameaça considerável, em razão do seu poder destrutivo.

Trata-se de um verme chato, uma espécie de planária que devora outros vermes, se alimenta de semelhantes e até de si próprio.

Verme cabeça de martelo: imortal

O curioso é que, para matar esse animal, não basta ações como cortá-lo ao meio, por exemplo. Isso nem mesmo é recomendável, porque ela se regenera. Quer dizer que, ao cortar um verme cabeça chata ao meio, estaremos gerando dois deles.

Assim, a recomendação é recolher o verme em um recipiente, colocar sal e vinagre. O biólogo usou seu canal no Youtube para explicar a situação.

Esse animal é portador de uma toxina que pode matar. Não diretamente, mas, por exemplo, em caso de manuseio, levando a mão à boca em seguida. Além disso, sua presa favorita é a minhoca, importante na saúde da terra.