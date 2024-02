VÍDEO: lixos e balseiros se acumulam na ponte de Brasiléia e equipes fazem megaoperação

Com a cheia do Rio Acre em Brasiléia, no interior do estado, a ponte José Augusto, que liga a cidade ao município de Epitaciolândia, está coberta de água. Um vídeo publicado pelo jornalista Altino Machado chama atenção para a quantidade de lixo que ficou presa na ponte.

Além do lixo, que veio arrastado pela força da água, há também a presença de um grande balseiro. Em imagens enviadas ao ContilNet, é possível ver que equipes do Corpo de Bombeiros estão trabalhando para a retirada dos galhos. Além disso, o lixo também foi recolhido, visto que na imagem de drone não há mais a presença das garrafas pets.

O município já enfrenta a maior cheia da história da cidade, com 15,56 metros, superando a marca de 2015, de 15,55m. A enchente ficou conhecida como a pior cheia da história da cidade, quando as águas do Rio Acre cobriram 100% da parte urbana de Brasiléia.

Em 2024, a cidade já conta com mais de 1500 pessoas desabrigadas e mais de 1.200 desalojadas. Pelo menos nove bairros foram atingidos pelas águas.

