Vídeo: PMs se enganam e trocam tiros entre si no Rio de Janeiro

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que integrantes do 9º BPM (Rocha Miranda) trocaram tiros com uma equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), na madrugada deste sábado (17/2), na comunidade Jorge Turco, na zona norte do Rio de Janeiro.

O caso foi revelado pela TV Globo. Os policiais estavam no local para conter a ação de criminosos que entraram em confronto pelo controle do Morro da Pedreira. Segundo a Polícia Militar (PM), 14 pessoas foram presas durante a ação desta madrugada.

“O episódio é verídico. O fato ocorreu durante a operação realizada na madrugada deste sábado (17/2), onde foram presos 14 criminosos. A corporação já está com as imagens, que serão analisadas e estudadas entre as equipes operacionais da instituição para que episódios como este não aconteçam novamente”, informou a PM.

