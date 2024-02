Vitor Belfort e Popó ostentam casas milionárias; veja fotos e saiba qual é a fortuna dos atletas

Popó, por sua vez, conserva um verdadeiro “museu” da carreira em sua propriedade em Lauro de Freitas, na Bahia. O marido da nutricionista Emilene Juarez guarda as homenagens, cinturões e troféus que conquistou no boxe no refúgio do casal. Os imóveis à venda no condomínio fechado, que fica na Estrada do Coco, custam entre R$ 1,9 milhão a R$ 7 milhões.