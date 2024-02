Web resgata previsão macabra de Márcia Sensitiva após internação de influencer

Após o influencer e tiktoker Alex Mapeli ser internado, em São Paulo, por apresentar febre e machucados pelo corpo, internautas resgataram uma previsão de Márcia Sensitiva. Em entrevista ao Pod Delas em dezembro passado, ela afirmou que o mundo viveria uma nova pandemia em 2024.

“No mundo, vai ser todo, mas no Brasil vamos tentar não. É uma pandemia que vai mexer com a nossa pele, tipo varíola”, afirmou a vidente. Ela disse ainda que a doença começaria nos Estados Unidos e na Europa. “Vamos tentar não viajar tanto. No Carnaval vai ser um perigo”, alertou.

A previsão dela foi lembrada por usuários do X, antigo Twitter. “A Márcia Sensitiva falou que esse ano ia ter doenças de pele e agora o Alex Mapeli aparece com esse negócio na pele”, tuitou uma pessoa.

Além do caso do influencer, algumas pessoas também resgataram a previsão após o caso de Alaskapox registrado nos Estados Unidos, que matou um idoso no fim de janeiro. “Bem que a Márcia Sensitiva disse que vinha uma doença de pele bem louca por aí”, lembrou uma pessoa.

Influencer é internado com feridas e febre; médicos não sabem o que é

O influencer e tiktoker Alex Mapeli precisou ser internado em um hospital de São Paulo após apresentar febre e machucados pelo corpo. Em seu Instagram, ele contou que acreditou se tratar de dengue, mas um exame negativo descartou a doença.

“Desde ontem acordei com bastante febre, que quase chegou em 40 graus, deu 39.7, e algumas alergias pelo corpo. Achei que fosse dengue, mas não é! Vim correndo para o hospital e estou aqui fazendo alguns exames”, contou ele.

Acompanhado da noiva, Flavia Charallo, Alex mostrou que está com manchas e “bolinhas” na pele.

“Várias marcas assim, tem algumas na cabeça também, parece algum tipo de alergia. Não tive enjoo, nem tosse, só a super febre e várias marcas dessas, algumas parecem umas bolinhas também”, relatou.

Seguidores de Mapeli chegaram a apontar que o tiktoker poderia estar com varíola dos macacos, mas o influencer deixou claro que ainda não sabe o motivo de seu mal-estar: “Não cheguei a ter dores no corpo, nem na cabeça, mas fiquei bem fraco, e com o couro cabeludo um pouco sensível. Já tomei bastante remédio aqui, e a febre tá quase baixando.”

Quem é Alex Mapeli

O influencer e tiktoker Alex Mapeli está internado com um quadro de febre e feridas na pele, desde essa quinta-feira (15/2). Com mais de 9 milhões de seguidores no TikTok e outros 7,5 milhões no Instagram, o rapaz faz sucesso na web.

Nas redes sociais, Mapeli costuma postar vídeos do dia a dia, além de viagens e estilo de vida. A maioria das gravações conta com sua noiva, Flávia Charallo. Os dois estão juntos há sete anos.

Nos destaques do Instagram, Alex mostra suas viagens, incluindo Roma, Itália, Veneza, Maldivas, Dubai, Paris e outros.