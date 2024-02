Xbox Game Pass receberá RPG aclamado e mais 6 jogos; confira a lista!

O catálogo do Xbox Game Pass não para de crescer, trazendo uma enxurrada de novas aventuras todos os meses para os assinantes. A gigante norte-americana revelou, nesta terça-feira (20), os jogos que chegarão ao serviço de assinatura da Microsoft na reta final de fevereiro.

Vale lembrar que, na primeira metade do mês, o serviço recebeu Train Sim World 4, Madden NFL 24 (para consoles e PC), o remake de Resident Evil 3, A Little to the Left, PlateUp! e Bloodstained: Ritual of the Night.

Agora, o Xbox Game Pass se prepara para receber games como o aclamado Tales of Arise, Maneater, Return to Grace e muitos outros. Quer ver a lista completa? Então confira os nomes logo abaixo!

Mais detalhes sobre os jogos de fevereiro do Xbox Game Pass

Quer saber mais sobre os jogos de fevereiro do Xbox Game Pass? Então confira abaixo seus respectivos trailers:

Return to Grace (20 de fevereiro) — Cloud, consoles e PC

Tales of Arise (20 de fevereiro) — Cloud, consoles e PC

Bluey: The Videogame (22 de fevereiro) — Cloud, consoles e PC

Maneater (27 de fevereiro) — Cloud, consoles e PC

Madden NFL 24 – EA Play (27 de fevereiro) — Cloud

Indivisible (28 de fevereiro) — Cloud, consoles e PC

Space Engineers (29 de fevereiro) — Cloud, Xbox Series X|S e PC

Warhammer 40,000: Boltgun (29 de fevereiro) — Cloud, consoles e PC

Dois jogos deixarão o Xbox Game Pass no fim de fevereiro

O comunicado no site oficial também revelou que dois jogos deixarão o catálogo do Xbox Game Pass no dia 29 de fevereiro. Confira abaixo:

Madden NFL 22 (EA Play) — Consoles e PC;

— Consoles e PC; Soul Hackers 2 — Cloud, consoles e PC.

Por fim, mas não menos importante, também vale lembrar que o Game Pass receberá Diablo 4 no mês que vem. Caso queira saber dos detalhes, clique no link abaixo!

Curtiu os títulos que chegarão ao Xbox Game Pass na reta final de fevereiro? Qual deles você pretende jogar primeiro? Comente nas redes sociais do Voxel!