Youtuber perde bebê e faz desabafo emocionante: “Tão pequeninha”

“Primeira e única vez que ouvimos seu coração batendo filha. Tão pequenininha. Hoje acordamos tão radiantes pois veríamos você novamente, estávamos ansiosos pra ver o seu crescimento. Fomos cantando o caminho inteiro, estávamos animados, engraçado como tudo pode mudar em um segundo”, completou.

Poli continuou o desabafo destacando que soube da morte do bebê durante um exame de rotina: “Mamãe deitou naquela maca com um sorriso de orelha a orelha e seu pai olhava para aquela máquina sem piscar, foi quando ouvi as últimas palavras que eu queria ouvir na minha vida, seu coraçãozinho já não batia mais. A partir daquele momento é tudo um borrão na minha memória, não me lembro direito o que aconteceu, só me lembro que dali pra frente comecei a enxergar tudo embaçado”.

Poli Landim finalizou declarando seu amor à criança. “Sua mamãe tem muita fé, Deus me deu você e, me tirou você, a decisão final sempre vai ser dele e eu confio que todos os acontecimentos tem um propósito que talvez eu jamais entenda, mas aceito. Minha filha, eu te amo e te amarei até meu último suspiro, a gente ainda vai se encontrar, ao lado de Deus pai e, só assim eu serei completa novamente. Minha primogênita”, encerrou.

Poli Landim é um sucesso no YouTube, onde acumula quase 2 milhões de seguidores e 250 milhões de visualizações.