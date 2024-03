Acre tem aumento de mais de 700% nos casos de Chikungunya em 2024

O Centro de Operação de Emergências do Ministério da Saúde divulgou novos dados de Dengue, Zika e Chikungunya no país.

Os dados são referentes ao período entre as Semanas Epidemiológicas (SE) 01 a 12 de 2024, com atualização na data desta quarta-feira (27), em comparação com o mesmo período de 2023.

Em relação a Chikungunya, o Acre viu os índices aumentarem em 700%, se comparado com o mesmo período do ano passado.

Em 2023, o Acre registrou apenas 13 casos prováveis de chikungunya, com 1,43 de incidência da doença. Já em 2024, no mesmo período, houve registros de 11 casos prováveis e uma incidência que chega a 13,73. Nem no ano passado, nem neste ano, o Acre não registrou óbitos.

Casos de dengue

O Acre também viu os casos de dengue disparar nos últimos meses. De acordo com os dados do painel de monitoramento de casos de dengue, no Observatório em Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), o Acre já notificou 15.917 casos em menos de três meses. Esse número equivale a 50,6% do valor total de 2023, que foram notificados 31.440 casos em todo o ano.

Apenas nas primeiras semanas de março foram notificados 238 casos. O painel também detalha as notificações dos meses anteriores e mostra que em janeiro foram 11.755 notificações e 3.924 em fevereiro. Rio Branco lidera o número de notificações com 7.449. Em segundo lugar, está Cruzeiro do Sul, com 3.513 e Brasiléia, com 1.614.

Segundo o painel, o número de notificações em 2024 já ultrapassou o número total de casos notificados em 2022, que foram 9.098 notificações.