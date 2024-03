Ao lado de Lula, Jorge Viana dá detalhes do encontro com Emmanuel Macron, presidente da França

O ex-governador do Acre, Jorge Viana (PT) e atual presidente da Apex Brasil, publicou nas redes sociais nesta sexta-feira (29), fotos do encontro que teve com o presidente da França, Emmanuel Mácron, que cumpriu uma agenda extensa no Brasil nesta semana.

Ao lado do presidente Lula, Jorge Viana disse que o encontro com Mácron é resultado do trabalho dele à frente da agência de exportação. O ex-senador destacou ainda que por ter passado por tantos cargos públicos do Executivo, sabe que essa relação afunilada entre Brasil e França, é um passo importante para a economia brasileira.

“Já tive o privilégio de ser técnico, prefeito da minha cidade, governador do meu estado (duas vezes), Senador da República e atuar como empresário junto aos franceses. Eu sei bem, sem falsa modéstia, a importância dessa retomada da relação França Il Brasil Le. Chamaram de um casamento novo, mas o clima é esse mesmo”, disse.

Ainda na publicação, JV detalhe o encontro e relata o que disse ao presidente de uma das maiores economias do mundo.

“Falei ao presidente Macron que fui condecorado no Palácio do Eliseu em Paris em 2009, na Ordem da Legião de Honra Francesa. Essa Ordem foi criada por Napoleão Bonaparte em 1802. Agora sou colega do amigo Cacique Raoni, na Legião de Honra no Grau de Chevalier (Cavaleiro)”, relatou.