Avião que caiu nesta 2ª é da mesma fabricante de aeronave do desastre que matou 12 pessoas em 2023

Na manhã desta segunda-feira (18), um avião de pequeno porte, com destino a cidade de Santa Rosa do Purus, caiu em Manoel Urbano, no interior do Acre.

SAIBA MAIS: URGENTE: avião cai e explode no interior do Acre; veja o vídeo

O avião era um monomotor Cessna 182 Skyline, avião de médio porte da mesma fabricante da aeronave Grand Caravan que caiu em outubro do ano passado, em Rio Branco.

VEJA TAMBÉM: Imagens mostram sobreviventes de queda de avião sendo resgatados com corpos queimados

A informação foi enviada à reportagem do ContilNet com exclusividade. Um vídeo gravado minutos após o ocorrido mostra muita fumaça no local.

Informações apontam para 5 pessoas gravemente feridas e uma morta. Várias ambulâncias a agentes policiais foram enviados ao local.