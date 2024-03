Com mais de 50 anos no mercado acreano, empresária libanesa se emociona ao contar história no Acre; VÍDEO

Na noite de lançamento da obra “Gladiadoras Amazônicas do Empreendedorismo”, a empresária Marie Abi Khalil, conhecida pelo grupo Tapiri Comércio de Alimentos, emocionou-se ao compartilhar trechos de sua jornada no Acre. Com poucas palavras, Marie recebeu o caloroso acolhimento de seus filhos, que expressaram todo o amor e carinho pela mãe.

Com uma sólida experiência de 52 anos no mercado, Marie liderou o grupo Tapiri, o Restaurante do Aeroporto (de 1976 a 2015), o tradicional e renomado “O Paço Restaurante” (de 2002 a 2020), o Jiddo Gastronomia Árabe Amazônica e La Nonna Restaurante.

Veja o momento:

Veja mais sobre a gladiadora:

Marie Abi Khalil, mãe, avó e empreendedora do ramo alimentício, nasceu no Líbano em 1943 e chegou ao Brasil em 1968, estabelecendo-se na cidade de São Paulo, onde deu à luz seus três filhos.

Em 1971, acompanhando seu esposo e irmão, Marie chegou a Rio Branco em busca de sonhos e um futuro grandioso, sendo calorosamente acolhida pela comunidade local.

Fundando a empresa familiar, que hoje conta com mais de meio século de história no mercado acreano, Marie e sua família enfrentaram diversas crises e superaram todas as dificuldades, demonstrando a resiliência e determinação característica da região.

O nascimento de seus seis netos em solo acreano fortaleceu ainda mais o sentimento de pertencimento ao estado que escolheram para construir sua trajetória.

Veja fotos:

Fotos: Douglas Richer/ContilNet