Com vazante do Rio Acre, Gameleira e ruas no Centro de Rio Branco são liberadas para tráfego de veículos

O Rio Acre vem apresentando vazante significativa desde a última quarta-feira (6), na capital acreana. Na manhã desta sexta-feira (8) o manancial marcou 17,05 na última medição, feita às 9h pela Defesa Civil, fazendo com que o calçadão da Gameleira e outras ruas no entorno voltassem a ficar secos novamente.

Como medida de segurança, a Rua Senador Eduardo Assmar, no Calçadão da Gameleira, e a 24 de janeiro, além da Rua Seis de Agosto, que leva o mesmo nome do bairro, estavam interditadas.

Agora com a baixa do rio, as vias foram liberadas para tráfego de veículos, passando então a normalizar o trânsito na região, que com o aumento das águas teria deixado inviável o acesso à Via Chico Mendes e demais bairros do Segundo Distrito.

O único acesso ao Segundo Distrito de Rio Branco estava sendo pela Terceira Ponte, na Via Verde, e pela Quarta Ponte, na Amadeu Barbosa.

A saída para a Avenida Doutor Pereira Passos também voltou a ficar seca, liberando o tráfego para os condutores que saem do bairro Seis de Agosto com destino à Avenida Chico Mendes.

Apesar da liberação das vias no Calçadão da Gameleira e na Rua 24 de Janeiro, a presença de bancos de areia requer cuidado dobrado dos motoristas, pedestres e ciclistas que passarem pela região.