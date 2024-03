“Defender e professar nossa fé”, diz Bocalom ao participar da Procissão do Cristo Morto

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, participa da Procissão do Cristo Morto, na capital acreana, nesta Sexta-feira Santa. Ao ContilNet, o prefeito afirmou que nunca negou a sua religião, o catolicismo, e relembra que a tradição vem desde os seus pais.

“Meu pai e minha mãe sempre me ensinaram exatamente a linha do catolicismo e do cristianismo. Então eu sempre participei desde criança. Papai e mamãe me levavam na igreja, eu participava das confissões e das missas, inclusive de todas as procissões”, explicou.

Bocalom afirmou, ainda, que continua seguindo o que acredita, que é o cristianismo. “Ser católico ou ser evangélico, é ser cristão. Então nós precisamos continuar defendendo e professando a nossa fé. Não podemos mais abandonar nossa fé e precisamos praticar”, disse.

O prefeito, que afirmou que seguirá a procissão até o final, afirmou que pratica todos os dias o que o cristianismo ensinou. “Eu tenho sempre dito que na minha gestão eu não faço outra coisa a não ser praticar o que o cristianismo me ensinou e que me ensina. Então é nessa linha que eu vou continuar porque eu acredito que é aí que nós temos a paz entre os povos”, finalizou.