Detran notifica mais de mil motoristas que podem tirar veículos de pátio, sob pena de ir a leilão; VEJA LISTA

O Departamento de Trânsito do Acre (Detran – Acre), nesta segunda (11), notificou 1.263 proprietários de automóveis para tratar da retirada de seus veículos do pátio do órgão. Caso não compareçam, o veículo poderá ser leiloado, segundo a lei.

O documento ainda fala que todos os débitos deverão ser quitados, sejam eles de IPVA, multas, taxas de licenciamento, seguro obrigatório e vistoria. Além disso, os motoristas têm um prazo de 15 dias para quitar as despesas de remoção e depósito dos veículos.

Veja a lista completa: