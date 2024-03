Dia Internacional da Mulher: Fala Operacional entrevista as policiais Maria Willianete e Patrícia Maciel

Mais uma vez o podcast Fala Operacional traz um episódio extraordinário. Em homenagem as mulheres, entrevistamos duas guerreiras, duas histórias de lutas e superações, que vão emocioná-los e inspirá-los a nunca desistir de seus sonhos, e mostrar como Deus pode mudar realidades em novas história.

Patrícia Maciel, sargento da policial militar, mãe de quatro filhos, nos conta da vida difícil que teve antes de entrar para as fileiras da polícia militar e do dia que incentivada por uma mulher, tomou a decisão que mudou sua vida. Hoje, atleta de Crossfit, destacou sua pesada rotina de treinos e como combina tudo isso com a vida em família.

“Todo o resultado alcançado é motivo de comemoração, porque sabemos das dores e das renúncias para seguir nossos sonhos”, disse. Maria Willianete Silva, Nete, policial penal, mãe de dois filhos, falou de suas dificuldades como moradora da zona rural de Cruzeiro do Sul, e sua trajetória até o momento que prestou concurso para polícia penal e como mudou sua vida e de seus familiares. Corajosa e ousada ela venceu muitos obstáculos para chegar até aqui, Nete é braba e dura na queda. Atual vencedora da prova Bopeano Blindado, Nete fala da sua preparação para prova e do quanto teve que brigar com a própria mente para não desistir e acreditar que é capaz.

Aliada a tudo isso, contamos com a presença da policial civil Andreia Sales que juntamente com o policial penal Kiuly Daniel conduziram esse excelente bate-papo.

Andréia, já abrilhantou nossa bancada como entrevistada no episódio #004 do podcast.

De coração aberto, elas contaram suas histórias e vemos que, ambas, tiveram que superar infinitas dificuldades, comuns a maioria das mulheres, mas que só chegaram até aqui porque não desistiram.

Não perca esse episódio #009, esse é um bate-papo que vai te inspirar a erguer a cabeça e não desistir dos seus sonhos.

Siga nossas redes sociais e INSCREVA-SE no nosso canal do YouTube.

YouTube | Instagram | TikTok | Spotify