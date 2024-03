Dor abdominal levou Solange Almeida à internação; Saiba o que está acontecendo!

Pessoas ligadas diretamente a Solange Almeida, relataram à reportagem do portal LeoDias que ela foi submetida a uma laparoscopia de urgência devido a uma forte dor abdominal, por suspeita de obstrução intestinal. De acordo com informações preliminares, Solange ficará afastada do trabalho pelos próximos dias.

A laparoscopia é uma técnica cirúrgica modernizada e menos invasiva do que a cirurgia convencional, que realiza pequenas incisões (com cerca de cinco milímetros) e utiliza para esse fim um laparoscópio (uma câmera de alta resolução acoplada a um cabo de fibra ótica), que permite ao cirurgião visualizar no ecrã os diferentes órgãos.

Mais cedo, a equipe da cantora emitiu um comunicado para a informar a internação dela. Leia na íntegra!

“O escritório da cantora Solange Almeida informa que a artista foi submetida a uma intervenção cirúrgica não programada, na madrugada do dia 28/03, em Fortaleza. Os médicos que acompanharam a artista informam que o procedimento ocorreu dentro da normalidade e que a artista precisará de repouso absoluto nos próximos sete dias. Diante do acontecido, todos os compromissos agendados para os próximos dias serão adiados, incluindo a apresentação que aconteceria no próximo sábado (30), em Nazaré (BA), a qual sentimos muito e enviamos o nosso pedido de desculpas”.