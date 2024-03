Dr. Giovanni Casseb é o convidado da semana no DeriCast

O Dericast Podcast traz um tema muito bacana: “Refazendo a Tela – Desvendando o Poder da Aparência”. O convidado para abordar esse assunto tão relevante é o nutrólogo Giovanni Casseb. Foi um papo muito agradável e divertido.

O Dr. Giovanni Casseb é médico especializado em nutrologia, com foco no processo alimentar, emagrecimento e definição muscular.



O Dericast vem abordando a importância da aparência e como ela influencia várias áreas da vida. Por que a aparência é tão importante em nossa sociedade? Como a aparência pode afetar as oportunidades profissionais e os relacionamentos interpessoais?

Perguntas como essas e muitas outras foram abordadas no programa com o Dr. Giovanni Casseb, o mago do emagrecimento, que é inteligente e criativo. Foi um programa incrível!



Também discutimos preconceitos e estereótipos baseados na aparência, e qual é o papel da saúde física e mental na construção de uma imagem corporal positiva.

O Dr. Giovanni Casseb também falou sobre como a obesidade afeta a percepção da própria imagem e a forma como os outros nos veem.



Giovanni Casseb é direto e reto, um cara que se refez e vem construindo uma linda carreira de sucesso. Ele é médico, professor universitário no curso de medicina e influenciador. Ele é incansável. Casseb afirma: “Ainda vão me ver no BBB Brasil. Eu faço por amor, não sei retribuir mal com mal. Sou carinhoso e amigo.”



Alderian Campos pergunta ao Dr. Giovanni quais são os principais conselhos que você daria para alguém que deseja transformar sua aparência? Só para você ficar curioso, vá ao nosso canal e dê uma olhada.

O Dericast trouxe orientações práticas e insights baseados na experiência de um dos profissionais mais preparados e apaixonados pela transformação do corpo e da mente. Ele é um rebelde com uma causa linda. Ele é genial.

Quero agradecer ao Dr. Giovanni Casseb por compartilhar seu conhecimento e experiência com a nossa audiência. Gratidão!



