Pelo menos 10 crianças subiram no palco durante o Seminário sobre Segurança Pública, realizado no auditório do Centro Universitário Uninorte, e abraçaram o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está no Acre desde a noite de sexta-feira (21).

A primeira criança subiu para tirar foto com o ex-presidente e, em seguida, outras crianças também subiram.

Uma fila de fãs e apoiadores do ex-presidente foi formada no palco para tirar foto com Bolsonaro.

Confira: