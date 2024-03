Em barco, Macron come peixe e ganha presentes do governador do Pará

Em seu primeiro compromisso no Brasil nesta terça-feira (26/3), o presidente da França, Emmanuel Macron, fez um passeio de barco pelo Rio Guamá em direção à Ilha do Combu, em Belém, no Pará.

Macron fez o trajeto acompanhado pelo presidente Lula, pelo governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), e por ministros do governo brasileiro; entre eles, Jáder Filho (Cidades), irmão do governador.

Durante o percurso, de cerca de uma hora, o presidente francês e Lula comeram pescada amarela preparada pelo tradicional restaurante Pomme D’Or, que funciona há mais de 20 anos na capital paranese.

Macron também ganhou uma sacola de palha com presentes de Helder Barbalho. Entre eles, camisas do Remo e do Paysandu, principais times de futebol paraense.

Macron e Lula devem deixar Belém ainda nesta terça em direção ao Rio de Janeiro. O presidente francês ainda deve cumprir agendas em São Paulo e Brasília nos próximos dias.