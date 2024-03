Em visita a abrigos, presidente do TJAC elogia Bocalom por cuidado com famílias

O prefeito Tião Bocalom visitou o Parque de Exposições na manhã deste sábado (2), onde estão abrigadas as famílias atingidas pela enchente do Rio Acre, acompanhado da desembargadora do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), Regina Longuine, para vistoriar os trabalhos que tem sido realizados no local.

O Rio Acre chegou a marca de 17,52 metros na última medição realizada neste sábado e já deixa milhares de pessoas atingidas. No Parque de Exposições estão atualmente 2.350 pessoas instaladas nos abrigos montados pela prefeitura. No local, as famílias recebem todo o suporte com alimentação, saúde, assistência social, dentre outros.

A desembargadora parabenizou todos os envolvidos nos trabalhos de auxílio às famílias abrigadas no espaço. “A organização é exemplar. Mais uma vez o prefeito de Rio Branco e sua equipe, junto com todas as secretarias reunidas, estão sendo portadores do socorro. Isso nos anima, e que essa união sirva de exemplo a essas famílias”, ressaltou.

Além do Parque de Exposições, 10 escolas estão servindo de abrigo para cerca de 160 famílias. “Hoje nós temos mais de 3.200 pessoas acolhidas, e que isso sirva de exemplo para o mundo. Parabéns ao prefeito e a toda sua equipe, que eu sei que não estão dormindo direito, pois estão aqui cuidando das pessoas”, pontuou a desembargadora.

Já o prefeito Tião Bocalom não escondeu o contentamento em receber a visita da presidente do tribunal de Justiça e falou sobre os trabalhos realizados no local.

“Eu fico feliz em receber a doutora Regina. O que ela viu aqui é um acolhimento humanizado, o carinho que a nossa equipe tem para cada um que aqui chega. Nossa prioridade é cuidar das famílias, levar dignidade às pessoas na medida que necessitam e a prefeitura está fazendo o que ela pode. Acredito que estamos fazendo bem feito, pois já ganhamos um prêmio de melhor acolhimento do Brasil no ano passado e neste ano acredito que vamos levar novamente, pois a cada ano a gente se supera”, destacou o prefeito.