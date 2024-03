Enchente: Governo Federal reconhece situação de emergência em mais duas cidades do Acre

O Governo Federal reconheceu a situação de emergência nos municípios de Manoel Urbano e Rodrigues Alves, incluídos pelo governo do Acre na lista de cidades em emergência em um decreto publicado no último domingo (3).

A enchente do Rio Acre atingiu, pelo menos, 28.952 pessoas que estão fora de casa, dentre desabrigados e desalojados. Dos 22 municípios, 19 cidades estão com decreto de situação de emergência, com validade de 180 dias.

O decreto anterior abrangia as cidades de Assis Brasil, Brasiléia, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Feijó, Jordão, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Plácido de Castro, Porto Acre, Porto Walter, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira, Tarauacá, Xapuri e a capital, Rio Branco. A partir do novo decreto, os municípios de Rodrigues Alves e Manoel Urbano foram incorporados na situação de emergência no Acre.