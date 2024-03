Escova de dentes quebra após homem enfiá-la no pênis e parar no hospital

Um homem de 43 anos sofreu uma fratura no pênis após colocar uma escova de dentes por “satisfação sexual”, na Indonésia. O caso foi relatado em estudo no International Journal of Surgery Case Reports na última sexta-feira (1).

O homem chegou ao hospital cerca de 12 horas após o ocorrido. Segundo informações, o homem teria inserido a escova no pênis enquanto mantinha relação sexual com uma mulher.

Segundo a publicação, não foi a primeira vez. O homem tem histórico de autoinserção de escovas de dentes desde 2017. No hospital, o homem passou por exames e cirurgia.