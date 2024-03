“Estado que me abraçou com muito carinho”, diz Pablo ao desembarcar no Acre; assista

Na noite desta quinta-feira (7), os fãs acreanos receberam com entusiasmo a chegada do cantor Pablo, conhecido como o ‘Rei do Arrocha’. O artista desembarcou em Rio Branco e, em uma exclusiva entrevista concedida à coluna do jornalista Douglas Richer, do ContilNet, expressou sua gratidão pelo acolhimento do estado.

Durante o bate-papo com o colunista, Pablo compartilhou sua emoção ao retornar ao Acre. O artista se apresenta nesta sexta-feira (8) em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, no estacionamento da Arena da Floresta às 22h30, no Segundo Distrito. “É sempre especial voltar aqui, pois sinto o carinho imenso dos fãs acreanos. É um estado que me abraçou com muito carinho”, destacou o cantor.

Assista