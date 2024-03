Exclusivo: Bocalom comenta pela 1ª vez sobre especulações de Alysson ser seu vice; confira

O prefeito Tião Bocalom comentou em entrevista exclusiva à coluna sobre os boatos de que Alysson Bestene teria desistido de ser candidato a prefeito, e ser oficializado como vice na chapa de reeleição dele na disputa pela Prefeitura de Rio Branco.

Na conversa, Bocalom acabava de ter anunciado que a Prefeitura já entregou mais de 21 mil kits às vítimas da enchente de Rio Branco. E é justamente isso que é a prioridade atual do prefeito. Em entrevista, Bocalom disse que agora não é a hora de falar sobre o assunto e que vai continuar focando no trabalho em apoio às vítimas.

“Eu vou continuar trabalhando. Mais de 15 mil famílias precisam de ajuda”.

Muito cedo!

Bocalom aproveitou que as decisões políticos só deverão ser tomadas nos últimos minutos antes da disputa. “Tudo que o pessoal fala agora, praticamente nada se efetiva. O que vale é uma ata de convenção. Vamos trabalhar e deixa que na hora certa a gente faz isso”.

Mais que oficial

O que se sabe até agora é: Bocalom é mais que confirmado no PL. O prefeito vai assinar a ficha de filiação em uma cerimônia com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, ainda neste mês.

Nem passa pela cabeça

O boato de Alysson não ser mais candidato foi rechaçado por uma ala dentro do Progressistas, que inclui a presidente da Executiva Municipal em Rio Branco, deputada Socorro Neri, que não deve aceitar a decisão, caso ela seja verídica.

Muito difícil

Dificilmente o Progressistas vai aceitar ser coadjuvante na disputa pela Prefeitura de Rio Branco. O partido que tem o maior número de prefeitos do Acre, não quer apenas ser vice em uma chapa na capital. Tem que ir para as cabeças.

Plano B

Caso a candidatura de Alysson seja rifada, o Progressistas já prepara um plano B. Nomes como o da própria Socorro Neri e do secretário Aberson Carvalho voltaram a ser alvo de boatos.

Tudo depende dele

Até agora o governador Gladson Cameli ainda não se pronunciou sobre os boatos em relação a candidatura de Alysson Bestene. Ainda não sabe qual será a postura do chefe do Executivo Estadual: ou rifa de vez a candidatura do secretário ou coloca um ponto final nos boatos e esclarece que Alysson é mais que candidato. Tudo depende dele.

Chance de disparar

Enquanto os boatos surgem, o candidato do MDB, Marcus Alexandre, vê de camarote uma chance de fortalecer a candidatura, que deu uma esfriada no carnaval e na alagação.

Calado, mas atento

O senador Sérgio Petecão também assiste aos boatos calado. O parlamentar e cabeça do PSD come pelas beiradas. Vendo sendo ativo nos municípios do interior e deve focar na capital assim que terminar esse imbróglio envolvendo a base de Gladson.

O homem mais feliz

Se o capítulo final dessa novela for mesmo Alysson ser vice de Bocalom, quem deverá ficar mais feliz que pinto em lama é o senador Marcio Bittar, que disse desde o início que queria a união dos partidos de direita na capital.