Exclusivo: saiba quem são os 12 candidatos que o MDB escolheu para disputar prefeituras no Acre

O presidente estadual do MDB no Acre, o ex-deputado Flaviano Melo, em reunião em Brasília, com a cúpula nacional do partido, já definiu que a sigla vai disputar 12 prefeituras no estado, com candidaturas majoritárias. A coluna teve acesso com exclusive aos nomes que foram escolhidos pelo MDB. Alguns já são conhecidos e oficializados na disputa, como o ex-prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, que vai concorrer ao cargo pela terceira vez.

Outro nome conhecido

Em Brasileia, o MDB vai disputar a Prefeitura com a ex-deputada Leila Galvão. Ela foi prefeita do município por dois mandatos e irá concorrer ao cargo também pela terceira vez. Embora o Progressistas, partido de Gladson Cameli, ‘sondando’ ela, Flaviano Melo já oficializou ela como candidata. Leila deve enfrentar Suly Guimarães ou Joelso Pontes.

Com força

Em Cruzeiro do Sul, segundo maior colégio eleitoral do Acre, o MDB convocou a ex-deputada federal Jessica Sales como candidata. Ela lidera as pesquisas recentes de intenção de votos e pode trazer a família Sales de volta ao cargo.

Reeleição

O único candidato do MDB que vai disputar a reeleição é o atual prefeito de Santa Rosa do Purus, Tamir de Sá. Ele foi eleito em 2020 com 40,32% dos votos. Foram 1.156 votos no total.

De volta

O MDB não vai apoiar a reeleição do prefeito do Progressistas, Valdelio Furtado, de Marechal Thaumaturgo. O partido vai relançar o ex-prefeito Itamar de Sá para disputar mais uma vez a Prefeitura do município.

3ª via

Em Sena Madureira, o escolhido do MDB foi o vereador Elvis Dany. Ele foi o parlamentar vai votado nas últimas eleições no município e estava filiado ao Progressistas, do governador Gladson Cameli. Elvis aposta em ser uma 3ª via nas eleições que terá de um lado o deputado federal Gerlen Diniz e de outro o sucessor de Mazinho Serafim, Alípio Gomes.

O vice quer ser prefeito

O vice-prefeito de Epitaciolândia, Professor Soares é a aposta do MDB na disputa pela Prefeitura do município. Ele foi eleito em 2020 na chapa do atual prefeito, Sérgio Lopes, agora no PL. Os dois romperam relação ainda em 2022, quando o prefeito fechou o gabinete de Soares e ainda tomou um carro utilizado pela vice-prefeitura. O principal motivo do rompimento dos dois foi as eleições da mesa diretora da Câmara Municipal de Epitaciolândia.

Pela primeira vez

No município de Capixaba, a vereadora Sara Frank será a aposta do MDB para disputa a prefeitura. Filiada ao partido desde 2000, ela terá a oportunidade de concorrer ao cargo pela primeira vez com toda a estrutura do MDB. Ela foi eleita em 2020 com 315 votos, cerca de 5% dos votos válidos.

Apoio além do MDB

Chicão da Distribuidora é o candidato do MDB na disputa pela Prefeitura de Mâncio Lima. Ele já tem o apoio de outros partidos, como o PCdoB de Edvaldo Magalhães e Perpétua Almeida, e do PT. O ex-deputado Jonas Lima já oficializou apoio a candidatura dele.

Fazendeiro na disputa

O fazendeiro Moisés Moreira é o nome escolhido do MDB para disputa da prefeitura de Senador Guiomard. A pré-candidatura dele já havia sido anunciada no último mês.

Mais uma vez …

O ex-prefeito petista de Rodrigues Alves, Burica, vai disputar a prefeitura mais uma vez. Desta vez, pelo MDB. No mesmo caminho que Marcus Alexandre, ele deixou o PT para concorrer ao cargo pelo partido de Flaviano Melo.

Bucha!

Em Porto Acre, o escolhido foi Osdenir, mais conhecido no município como Bucha. A filiação dele ao MDB foi realizado ainda no ano passado com a presença dos cabeças brancas do partido.

Não vai ficar de fora

Nos outros municípios, Flaviano Melo destacou que o MDB vai formar chapas e coligações com outros partidos para disputar as prefeituras. Ou seja, o partido vai está em todas as disputas.

“Estamos em tratativas com partidos aliados para composição em outros municípios. Nossa vinda com a direção nacional e lideranças do partido foi justamente para chancelar estratégias que devem impactar o cenário político do Acre em 2024 e 2026”, disse.