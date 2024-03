Fluxo Cia de Artes apresenta “Cine Fluxo – Uma Aventura no Cinema”

Imagine se o filme Meu Malvado Favorito fosse demonstrado em sapateado? Ou, quem sabe, uma versão do longa O Menino do Pijama Listrado em dança contemporânea?

Pois foi esta a intenção que fez com que o bailarino, coreógrafo e diretor da Fluxo Cia de Artes, Dheyvison Bruno, idealizasse o espetáculo “Cine Fluxo – Uma Aventura no Cinema”. O evento ocorre às 19h30 e os ingressos antecipados já estão à venda pelo telefone (68)99904-5453 (Dheyvison Bruno) ou diretamente pelo perfil do grupo no Instagram, @fluxociadeartes .

Ainda segundo o diretor, a ideia surgiu durante a pandemia, quando acrescentou mais um hábito à já antiga paixão pela dança.

“E foi agora que surgiu a ideia de juntar duas coisas que gosto muito – o cinema e a música – em um único espaço, em que pudéssemos imaginar como seriam alguns filmes em forma de dança”, explicou

Além dos já citados, o espetáculo conta com clássicos, como Mágico de Oz, Burlesque e Cantando na Chuva, além de filmes que são quase que inimagináveis para a dança, como Velozes e Furiosos e Piratas do Caribe.

Conforme explicado por Dheyvison Bruno, a apresentação abrangerá uma variedade de estilos de dança, incluindo ballet clássico, jazz funk, dança contemporânea, dança do ventre, sapateado, dança de salão, entre outros.

Uma das novidades deste evento é a estreia dos alunos que frequentam as aulas na Fluxo, conforme destacado por Bruno. Por meio do projeto “Dançando com a Fluxo”, a companhia oferece aulas aos domingos para entusiastas da dança e para a comunidade em geral no Centro Cultural Thaumaturgo Filho, localizado no Manoel Julião.

“É incrível testemunhar a evolução e os desafios enfrentados pela Fluxo a cada ano. Anteriormente éramos apenas artistas do Acre nos unindo para realizar trabalhos artísticos. Agora, temos aproximadamente 50 alunos mergulhando nesse mundo que tanto amamos. Sem dúvida, este evento será um marco na vida deles”, enfatiza o diretor.

Lyvia Santos, aluna da Fluxo Cia de Danças do Centro Cultural Thaumaturgo Filho, disse estar muito empolgada com o espetáculo. “Fazer parte das aulas aos domingos já é uma experiência enriquecedora, e ter a oportunidade de contribuir para este evento é emocionante. Confesso que estou ansiosa, cheia de expectativa para estes dias e aprender com esta experiência. Mal posso esperar para ver como tudo se desenrola e contribuir da melhor forma possível”, reiterou.

Já Elias Silva, integrante da Cia Fluxo de 25 anos, falou sobre o que é mais desafiador no espetáculo. “Para mim, o mais desafiador é o ballet, pois sou de Xapuri, e lá a gente não tem tantos estilos variados de aulas de dança. Então, poder fazer aula de balé e sapateado pra mim tá sendo importantíssimo na minha formação como profissional, pessoal também. Eu tenho muito a agradecer a Cia Fluxo por estar proporcionando essa oportunidade de fazer aulas nessas modalidades, que eu sempre admirei muito, mas pra mim era uma realidade muito distante”, afirmou.

Além disso, a III Mostra de Dança será ainda mais inclusiva, conforme destaca Dheyvison Bruno, com a participação de outros grupos.

O evento contará com apresentações do Ballet Lia Carvalho, Ballet Sesi Acre, Studio de Dança Bellart, Studio Dança do Ventre By Júlia Arantes, Escola No Compasso, Cheerleaders Fúria e Grupo Rebellion, destacando a diversidade e riqueza da dança em Rio Branco.