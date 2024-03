Foragido há quase 10 anos, liderança do Comando Vermelho é capturada em Rio Branco

Uma ação conjunta desencadeada por integrantes do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), policiais militares de Sena Madureira (8º BPM) e de Rio Branco (3º Batalhão) conseguiram localizar e prender importante liderança do Comando Vermelho de Sena Madureira, que há cerca de 8 anos estava foragido da justiça.

A ocorrência se deu na manhã desta sexta-feira (22) no bairro Panorama, em Rio Branco, envolvendo João Pedro Oliveira Lima, 29 anos de idade. Em seu desfavor, haviam quatro mandados de prisão em aberto, sendo três deles por assassinato e um por tentativa de homicídio.

Nesta manhã, foi cumprido um mandado de busca e apreensão no domicílio do acusado. Mandado este expedido pela vara de organizações criminosas. A priori, não foi encontrado ilícito em poder do investigado, entretanto, ele acabou preso porque estava foragido.

De acordo com o capitão Fábio Diniz, do 8º BPM, essa integração entre o Gaeco e a Polícia Militar foi determinante para o êxito da prisão. “Trata-se de um trabalho brilhante tanto do Gaeco quanto da Polícia Militar. Essa ação vai impactar de forma positiva para trazer mais tranquilidade e ordem públicas nas cidades atendidas pelo 8º BPM, especialmente em Sena Madureira”, destacou.

Após passar por audiência de custódia, o acusado deverá ser encaminhado para o presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira, onde aguardará julgamento em face das acusações que lhe são imputadas.