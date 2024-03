A equipe conheceu os seus adversários nos Jogos Olímpicos de 2024 nesta quarta-feira (20/3) e caiu no Grupo C com a Espanha, atual campeã do mundo.

A disputa pelo pódio na modalidade começa às vésperas da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, no dia 25 de julho, data da estreia da Seleção Brasileira no torneio. O primeiro jogo do Brasil acontece na cidade de Bordeaux, contra a equipe que sair vitoriosa das eliminatórias africanas. Confira os grupos sorteados: Grupo A – França, Canadá, Colômbia e Nova Zelândia

Grupo B – Estados Unidos, Alemanha, Austrália e vencedor do confronto entre Zâmbia ou Marrocos

Grupo C – Espanha, Japão, Brasil e vencedor do confronto entre Nigéria ou África do Sul