Homem é encontrado decaptado e esquartejado dentro de açude em Rio Branco; VÍDEO

O fato ocorreu no início da tarde desta sexta-feira (01), aproximadamente no 4 km no ramal da Zezé, no bairro Belo Jardim 2, no Segundo Distrito, zona rural de Rio Branco (AC).

Segundo informações repassadas pelas autoridades policiais, uma denúncia via WhatsApp do disk denúncia da Polícia Civil levou os investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em uma propriedade abandonada, às margens do ramal da Zezé.

Segundo a denúncia, o informante disse que dentro de um açude teria um homem morto. Quando os policiais chegaram ao local, constataram a veracidade das informações, encontrando uma pessoa identificado como Daniel Amorim Rodrigues, de 25 anos, conhecido pela alcunha de Picachu. A vítima estava amarrada, decapitada e esquartejada.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado, peritos criminais foram ao local e realizaram todos os procedimentos periciais. Posteriormente seu corpo foi recolhido e levado para a base do IML, onde deverá ser necropsiado. As investigações deverão ser feitas pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa DHPP.